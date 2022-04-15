В Тверской области в рамках проекта «Пушкинская карта» подготовлена обширная программа мероприятий на майские праздники

В Твери продолжается реализация проекта «Пушкинская карта». Тверская молодёжь принимает в нем активное участие: в регионе оформлено порядка 37 тысяч карт, по которым приобретено свыше 10000 билетов. С 1 по 10 мая в рамках «Пушкинской карты» разработана обширная программа. Она включит в себя мероприятия патриотической, духовно-нравственной, культурной направленности.

О запуске проекта объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Прямой линии 30 июня 2021 года.Цель программы – повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости организаций культуры.

«Проект «Пушкинская карта» не только позволяет молодёжи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и дает новый импульс развитию всей отрасли», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Список участвующих в программе учреждений в Тверской области постоянно расширяется. С начала его действия в проект вошли Тверская областная картинная галерея, филармония, все государственные театры, Дворцы культуры «Пролетарка» и «Химволокно», областной Дом народного творчества, Тверской городской музейно-выставочный центр.

Так, в Театре юного зрителя из 33 реализующихся проектов в «Пушкинской карте» участвуют 30. ТЮЗ приглашает на музыкальную сказку «Золотой цыпленок» (3+), познавательную историю «Космос. Мама. Я» (6+), спектакль по мотивам произведения В. Ерофеева «Москва-Петушки» (18+), спектакль по дневникам Ольги Берггольц «Ленинградская мадонна» (14+), праздничный проект «Песни огненных лет» (12+).

Учреждения культуры в районах Верхневолжья также принимают активное участие в реализации проекта «Пушкинская карта». Например, в репертуаре Вышневолоцкого областного драматического театра в программу включены 19 спектаклей. Всего с момента запуска программы были показаны 62 постановки, которые посмотрели 2454 молодых зрителя.

В конце прошлого года к программе «Пушкинская карта» присоединился Ржевский филиал Музея Победы. Теперь у молодёжи Верхневолжья есть возможность посетить экскурсии по павильону Ржевского мемориала и экспозиции музея «Ставка Сталина». Кроме того, к программе присоединились киноконцертный зал «Панорама» в Твери, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке и учреждения культуры Ржева.

В этом году стать участниками проекта планирует целый ряд учреждений, в том числе Тверской государственный цирк.

С этого года возможности программы расширены. С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен до 5 тыс. рублей в год. Также благодаря проекту теперь можно приобрести билеты не только в театры, музеи и концертные залы, но и в кинотеатры при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Пресс-служба Правительства Тверской области