В Красном Холме Тверской области продолжается строительство газораспределительных сетей

В Красном Холме Тверской области продолжаются работы по строительству распределительных газовых сетей общей протяженностью 55,9 км. Проект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021 – 2025 годы.

«Газификация региона является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На данный момент работы на объекте завершены на 80% – построены 45 км газовых сетей. Планируется, что строительство будет завершено в третьем квартале текущего года.

Кроме того, продолжается возведение межпоселкового газопровода ГРС «Бежецк» – Красный Холм, который станет источником газоснабжения города. Сейчас уложено 35 из 49,2 км газопровода – это свыше 70% общей готовности объекта. Предполагается, что работы будут завершены в четвертом квартале 2022 года.

Помимо этого, в Тверской области в 2022 году ключевыми объектами строительства станут 13 объектов газификации общей протяженностью 86,6 км. Речь идет о внутрипоселковых газовых сетях по городам Нелидово и Оленино, меж- и внутрипоселковых газопроводах д. Ушаковка – д. Святье – д. Федоровка – д. Топорок – д. Соболево – д. Пекуново – д. Крева Кимрского района, разводящих сетях газоснабжения д. Алешино Рамешковского района, распределительных газопроводе и газоснабжении д. Сорокопенино, д. Дубровки, д. Заречье, д. Марьино, д. Чублово, д. Филимоново, с. Селихово Конаковского района.

Кроме того, будут построены распределительные газопроводы в границах деревень Федово и Терелесово Вышневолоцкого городского округа, внутрипоселковые разводящие газовые сети д. Горка Сонковского района, проведено газоснабжение к д. Остров Кимрского района, жилым домам д. Молчалово Ржевского района и Старое Брянцево Калининского района, а также жилым домам по улицам Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта во Ржеве и Строительная, 1 Мая, Дорожная в селе Кушалино Рамешковского района.

Строительно-монтажные работы по данным объектам начнутся после проведения конкурентных процедур и завершения подготовительных работ.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

Природный газ придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

В общей сложности в 2022 году планируется строительство 288 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 21 населённый пункт, более чем 6300 домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области