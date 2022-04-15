Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 058 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 710 158 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 926 050, в том числе за последние сутки их проведено 2252.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 720 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 277

Конаковский район 12 141

Ржев 8578

Калининский район 6770

Вышневолоцкий городской округ 6363

Торжок 5406

Кимры 4873

Бежецкий район 4151

Бологовский район 3802

Кашинский городской округ 3605

Осташковский городской округ 3505

Старицкий район 3173

Калязинский район 3148

Нелидовский городской округ 3037

Лихославльский район 2950

Максатихинский район 2412

Западнодвинский муниципальный округ 2297

Торопецкий район 2132

Торжокский район 1907

Весьегонский муниципальный округ 1869

Оленинский муниципальный округ 1809

Зубцовский район 1800

Рамешковский район 1798

Кувшиновский район 1732

Селижаровский муниципальный округ 1476

Андреапольский муниципальный округ 1325

Спировский район 1302

Ржевский район 1252

Краснохолмский муниципальный округ 1208

Кесовогорский район 1116

Сонковский район 1077

Кимрский район 1023

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 995

Пеновский муниципальный округ 960

Бельский район 799

Сандовский муниципальный округ 787

Молоковский район 577

Жарковский район 562

Лесной муниципальный округ 552

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области