Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 058 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 710 158 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 926 050, в том числе за последние сутки их проведено 2252.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 720 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 277
Конаковский район 12 141
Ржев 8578
Калининский район 6770
Вышневолоцкий городской округ 6363
Торжок 5406
Кимры 4873
Бежецкий район 4151
Бологовский район 3802
Кашинский городской округ 3605
Осташковский городской округ 3505
Старицкий район 3173
Калязинский район 3148
Нелидовский городской округ 3037
Лихославльский район 2950
Максатихинский район 2412
Западнодвинский муниципальный округ 2297
Торопецкий район 2132
Торжокский район 1907
Весьегонский муниципальный округ 1869
Оленинский муниципальный округ 1809
Зубцовский район 1800
Рамешковский район 1798
Кувшиновский район 1732
Селижаровский муниципальный округ 1476
Андреапольский муниципальный округ 1325
Спировский район 1302
Ржевский район 1252
Краснохолмский муниципальный округ 1208
Кесовогорский район 1116
Сонковский район 1077
Кимрский район 1023
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 995
Пеновский муниципальный округ 960
Бельский район 799
Сандовский муниципальный округ 787
Молоковский район 577
Жарковский район 562
Лесной муниципальный округ 552
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области