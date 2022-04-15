В Твери прощаются с погибшими при пожаре в НИИ ВКО

26 апреля в Твери прошло прощание с погибшим при пожаре в здании НИИ ВКО 21 апреля старшим научным сотрудником Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны Валерием Митрофановичем Кретининым. Соболезнования его родным и близким, как и семьям всех погибших при пожаре людей выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Трагедия не оставила равнодушных, отозвалась болью и горечью в сердцах всех жителей Тверской области. Это огромная утрата не только для семей погибших, но и для всего нашего региона, отечественной военной науки. Правительство Тверской области принимает все необходимые меры для того, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

По поручению главы региона пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании НИИ ВКО будут оказаны меры поддержки. Помощь семьям, потерявших близких, окажут после идентификации тел погибших.

Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре. Со стороны Правительства региона оказывается все необходимое содействие. На данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 18 человек, опознано пятеро из них.

Положительная динамика у находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, сохраняется. Госпитализированным гражданам оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты.

Пресс-служба Правительства Тверской области