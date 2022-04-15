Губернатор Игорь Руденя в памятный день поблагодарил ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф за мужество и верность долгу

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагических событий. В Твери в сквере «Героев Чернобыля» состоялись памятный митинг и церемония возложения цветов к памятнику.

«36 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф на земле – разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения подвигу людей самых разных профессий, спасших мир от последствий аварий на объектах атомной энергетики. Среди героев – ликвидаторов Чернобыльской и других катастроф – немало жителей Верхневолжья. Их отвага и мужество, героизм и сила духа навсегда останутся в истории нашей страны, в наших сердцах примером патриотизма, неукоснительного следования долгу и самоотверженности», – говорится в обращении, которое направил участникам и организаторам митинга, Губернатор Игорь Руденя.

Разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошло 26 апреля 1986 года. Участники ликвидации проявили исключительное мужество, несмотря на смертельную опасность, выполнили свой долг и обеспечили надежную защиту людей и окружающей среды от вышедшей из-под контроля ядерной энергии. В память о том трагическом событии в стране установлен День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.

С 1993 года в Верхневолжье действует областной союз «Чернобыль», который объединяет жителей региона, пострадавших от радиационных катастроф и аварий. В апреле 2006 года в Твери по инициативе союза установлен памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Поддержку в его возведении оказали областная и городская власти, Минатома РФ, КАЭС, предприятия, жители Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области