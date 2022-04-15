Для «чернобыльцев» предусмотрены досрочный выход на пенсию по старости, назначение пенсии по инвалидности или двух пенсий одновременно. Право на досрочную пенсию зависит от статуса ликвидатора катастрофы. Так, для участников ликвидации последствий аварии в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 годах возраст выхода на пенсию уменьшается на 10 лет, а для участников в 1988-1990 годах - на 5 лет.

«Чернобыльцы» имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Участнику ликвидации последствий катастрофы, признанному инвалидом независимо от причины инвалидности, устанавливаются две ежемесячные денежные выплаты – как «чернобыльцу» и как инвалиду. «Чернобыльцы», получающие ежемесячную денежную выплату, имеют право на набор социальных услуг.

Напоминаем номер Единого регионального контакт-центра Отделения ПФР по Тверской области 8 800 600 01 87 (звонок бесплатный), который работает в будни - с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00 без перерыва на обед. Консультации можно получить и через официальные аккаунты Отделения ПФР по Тверской области в социальной сети ВКонтакте.