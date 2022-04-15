Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
«Чернобыльцы» имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Участнику ликвидации последствий катастрофы, признанному инвалидом независимо от причины инвалидности, устанавливаются две ежемесячные денежные выплаты – как «чернобыльцу» и как инвалиду. «Чернобыльцы», получающие ежемесячную денежную выплату, имеют право на набор социальных услуг.
Напоминаем номер Единого регионального контакт-центра Отделения ПФР по Тверской области 8 800 600 01 87 (звонок бесплатный), который работает в будни - с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00 без перерыва на обед. Консультации можно получить и через официальные аккаунты Отделения ПФР по Тверской области в социальной сети ВКонтакте.