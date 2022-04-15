В Тверской области в праздничные дни пройдёт традиционный фестиваль «Новоторжский рубеж»

1 и 2 мая на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Тверской области в девятый раз пройдёт фестиваль средневековой реконструкции «Новоторжский рубеж». Участие в нём примут более 30 военно-исторических клубов из разных городов России, в том числе команды-участники чемпионата мира «Битва наций».

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В главных сражениях фестиваля будет задействовано больше сотни воинов одновременно. Пройдут поединки самых разных форматов: дуэли, массовые манёвры, состязания лучников. Оружие и амуниция воинов воссозданы по историческим образцам - славянским, европейским и восточным.

Реконструкторы проведут мастер-классы по стрельбе из лука, росписи по ткани и дереву, кузнечному делу. Для зрителей выступят музыкальные коллективы, будут организованы исторические, ремесленные мастер-классы. Пройдет обучение средневековым танцам.

Кроме того, будет организована средневековая ярмарка, где можно приобрести сувениры и попробовать фермерские продукты, деревенские сладости, домашний хлеб.

Название фестиваля выбрано не случайно. Торжку на протяжении многих столетий приходилось становиться боевым рубежом, отражавшим атаки литовцев, монголо-татар, поляков.

Информация о фестивале размещена на сайте https://www.torzhok.me/rubezh.

Пресс-служба Правительства Тверской области