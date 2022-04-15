Тверские аграрии приступили к проведению весенних полевых работ

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области приступили к проведению весенних полевых работ. Первыми в поля вышли аграрии Бежецкого, Зубцовского и Ржевского районов.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса. В 2022 году объём запланированной господдержки на проведение весенних полевых работ составляет 293,2 млн рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

«Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение государственной поддержки до сельхозпроизводителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – считает Игорь Руденя.

Сейчас хозяйства выполняют работы по весновспашке, боронованию и подкормке. Проведена оценка озимых культур. Озимые зерновые культуры размещены на площади 20 тыс. га. Для формирования хорошей урожайности аграрии приступили к первой подкормке. На сегодняшний момент подкормлено 278 га озимых культур и 426 га многолетних трав.

Яровой сев предстоит выполнить на площади 122,7 тыс. га, в том числе: зерновые и зернобобовые – 51,7 тыс. га, кормовые – 47,1 тыс. га. Посадка картофеля планируется на площади 13,8 тыс. га, овощных культур – 2,6 тыс. га.

На сегодняшний день семена яровых зерновых и зернобобовых культур для проведения весеннего сева заготовлены с избытком - при потребности в 53,2 тыс. тонн хозяйствами региона заготовлено 54,4 тыс. тонн. Продолжаются работы по доработке семян к севу, то есть очистка, сортировка.

Темпы приобретения горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений выше прошлогодних показателей.

Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области