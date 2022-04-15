Жители Тверской области принимают активное участие в голосовании за благоустройство территорий

На платформе za.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В нем уже приняли участие более 4 тысяч жителей Тверской области.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий. Обращаюсь к жителям Тверской области – не быть равнодушными и проголосовать. Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты», – считает Губернатор Игорь Руденя.

От Тверской области на конкурс заявлено 56 проектов от 11 муниципалитетов.

В Твери, из 18 заявленных на голосование проектов, на первом месте сейчас – благоустройство улицы Трехсвятской (529 голосов), на втором – продолжение ремонта Мигаловской набережной до улицы Дальняя Пристань (445 голосов), на третьем – приведение в порядок парка Победы (350 голосов).

Жители Кимр активно голосуют за проект благоустройства Городского парка (1694 голоса), Ржева – за обновление Городского сада (353 голоса), Торжка – за благоустройство пешеходной зоны по Калининскому шоссе (134 голоса).

В Вышневолоцком округе за благоустройство Пожарного сквера проголосовали 140 жителей, в Удомельском округе самое большое количество голосов отдано за Автодорожную аллею (121 голос), в Осташковском округе – за благоустройство пешеходной зоны по улице Загородная (104 голоса), а в Нелидовском округе – за проект комплексного благоустройства Мемориала «Вечная память» на площади Жукова.

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В этом году проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru, а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.

Кроме того, отдать свой голос за проект можно через приложение с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Всего в Верхневолжье помощь при голосовании оказывают порядка 70 человек.

В прошлом году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64 493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области