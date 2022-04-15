В Тверской области завершается капитальный ремонт части взрослой поликлиники Конаковской центральной районной больницы. Работы проводятся в рамках реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области».

Развитие первичного звена здравоохранения является одним из приоритетов, обозначенных главой региона.

«Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На сегодняшний день в здании поликлиники отремонтирована кровля, установлен новый лифт, заменены оконные блоки и подоконники.

В зоне регистратуры завершается выполнение внутренних работ. Будут заменены напольное и потолочное покрытия, отштукатурены и покрыты стены, заменены системы водоснабжения и водоотведения, установлены новые двери, обновлен гардероб.

По проекту капитального ремонта также осуществлена частичная покраска фасада, ремонт крыльца и замена вывески.

В 2022 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» также будет проведен капитальный ремонт во взрослых поликлиниках в Осташковской и Ржевской ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области