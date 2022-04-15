В Тверской области уроки в школах начались с исполнения гимна и поднятия флага России

В Верхневолжье дан старт новой традиции – в школах Тверской области в начале каждой учебной недели будет звучать гимн и подниматься российский флаг. 25 апреля патриотическая акция впервые прошла в 89 школах региона.

Инициативу о введении еженедельной традиции, которую в ходе встречи с представителями общественности в прошлом году предложил воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов, одобрил Президент России Владимир Путин.

На недавнем заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» глава государства вновь поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.

Одним из учреждений, где сегодня впервые прошло торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, стал центр образования имени Александра Атрощанка в Твери. Событие приурочили к старту цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области