В Тверской области уроки в школах начались с исполнения гимна и поднятия флага России

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В Верхневолжье дан старт новой традиции – в школах Тверской области в начале каждой учебной недели будет звучать гимн и подниматься российский флаг. 25 апреля патриотическая акция впервые прошла в 89 школах региона.
Инициативу о введении еженедельной традиции, которую в ходе встречи с представителями общественности в прошлом году предложил воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов, одобрил Президент России Владимир Путин.
На недавнем заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» глава государства вновь поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.
Одним из учреждений, где сегодня впервые прошло торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, стал центр образования имени Александра Атрощанка в Твери. Событие приурочили к старту цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы.
Пресс-служба Правительства Тверской области