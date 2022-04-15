На областной станции юных натуралистов Тверской области открылась выставка монет, посвященная редким видам животных

На областной станции юных натуралистов Тверской области открылась выставка «Драгоценный мир природы», организованная Банком России. Экспонатами стали укрупненные изображения памятных монет, посвященные редким видам животных. Экспозиция будет работать до 20 мая.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия являются важными для экологического воспитания подрастающего поколения, повышения социальной ответственности жителей региона, сохранению окружающей среды.

На выставке представлены памятные монеты серий «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Их оригиналы выполнены из драгоценных металлов и хранятся в музее Центрального банка в Москве. За 20 лет Банк России выпустил уже более 150 видов монет с редкими животными.

На каждом выставочном стенде – фотография памятной монеты с изображением одного из животных, обитающих на территории России: от стрекоз и жуков до огромного кита сейвала.

На выставке можно оценить мастерство художников, «оживившие» изображения на монетах, а также узнать о редких представителях живой природы, их повадках и среде обитания.

Пресс-служба Правительства Тверской области