По поручению Губернатора Игоря Рудени пострадавшим и семьям погибших при пожаре в НИИ ВКО в Твери будут оказаны меры поддержки

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери будут оказаны меры поддержки. Поддержка семьям, потерявших близких, будет оказана после идентификации тел погибших.

К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них.

Продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания. Со стороны Правительства региона оказывается все необходимое содействие.

У находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, – положительная динамика. Госпитализированным гражданам оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты. По поручению Губернатора Игоря Рудени лечение каждого из пострадавших находится на личном контроле Министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова.

Возгорание в здании НИИ ВКО произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара была зафиксирована 22 апреля в 7.33.

На месте был создан оперативный штаб по координации действий всех служб. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома.

К тушению были привлечены подразделения пожарно-спасательных частей, задействовано более 240 человек, свыше 60 единиц техники, вертолет МИ-8 МЧС России.

Пресс-служба Правительства Тверской области