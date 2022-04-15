Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 030 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 694 507 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 923 798, в том числе за последние сутки их проведено 3060.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 471 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 720 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 249

Конаковский район 12 140

Ржев 8573

Калининский район 6767

Вышневолоцкий городской округ 6358

Торжок 5402

Кимры 4871

Бежецкий район 4147

Бологовский район 3800

Кашинский городской округ 3602

Осташковский городской округ 3500

Старицкий район 3173

Калязинский район 3146

Нелидовский городской округ 3032

Лихославльский район 2950

Максатихинский район 2410

Западнодвинский муниципальный округ 2294

Торопецкий район 2130

Торжокский район 1905

Весьегонский муниципальный округ 1867

Оленинский муниципальный округ 1808

Зубцовский район 1798

Рамешковский район 1798

Кувшиновский район 1731

Селижаровский муниципальный округ 1474

Андреапольский муниципальный округ 1323

Спировский район 1301

Ржевский район 1252

Краснохолмский муниципальный округ 1206

Кесовогорский район 1114

Сонковский район 1076

Кимрский район 1023

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 993

Пеновский муниципальный округ 960

Бельский район 799

Сандовский муниципальный округ 785

Молоковский район 577

Жарковский район 562

Лесной муниципальный округ 552

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области