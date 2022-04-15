Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 030 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 694 507 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 923 798, в том числе за последние сутки их проведено 3060.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 471 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 720 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 249
Конаковский район 12 140
Ржев 8573
Калининский район 6767
Вышневолоцкий городской округ 6358
Торжок 5402
Кимры 4871
Бежецкий район 4147
Бологовский район 3800
Кашинский городской округ 3602
Осташковский городской округ 3500
Старицкий район 3173
Калязинский район 3146
Нелидовский городской округ 3032
Лихославльский район 2950
Максатихинский район 2410
Западнодвинский муниципальный округ 2294
Торопецкий район 2130
Торжокский район 1905
Весьегонский муниципальный округ 1867
Оленинский муниципальный округ 1808
Зубцовский район 1798
Рамешковский район 1798
Кувшиновский район 1731
Селижаровский муниципальный округ 1474
Андреапольский муниципальный округ 1323
Спировский район 1301
Ржевский район 1252
Краснохолмский муниципальный округ 1206
Кесовогорский район 1114
Сонковский район 1076
Кимрский район 1023
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 993
Пеновский муниципальный округ 960
Бельский район 799
Сандовский муниципальный округ 785
Молоковский район 577
Жарковский район 562
Лесной муниципальный округ 552
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области