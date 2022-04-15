Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пациентов, пострадавших в ходе возгорания в здании НИИ ВКО в Твери

Министерство здравоохранения Тверской области отмечает положительную динамику в состоянии пострадавших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери. Госпитализированным гражданам оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных организациях Твери, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты.

По поручению Губернатора Игоря Рудени каждый из госпитализированных граждан и тех, кто получает лечение амбулаторно, находятся на личном контроле Министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова.

В настоящее время в работах по разбору завалов задействованы 150 человек. Со стороны Правительства региона оказывается содействие в обеспечении необходимой техникой.

Также по поручению Губернатора проработан комплекс мер по оказанию необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших во время пожара. Помощь семьям, потерявшим близким, будет оказана после идентификации тел погибших.

Возгорание в здании НИИ ВКО произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара была зафиксирована22 апреля в 7.33.

На месте был создан оперативный штаб по координации действий всех служб. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома.

К тушению были привлечены подразделения пожарно-спасательных частей, задействовано более 240 человек, свыше 60 единиц техники, вертолет МИ-8 МЧС России.

Министерство здравоохранения Тверской области