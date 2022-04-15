В Твери в рамках традиционного Московского Пасхального фестиваля выступили Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра

24 апреля в Тверском академическом театре драмы в рамках XХI Московского Пасхального фестиваля прошел концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. Приветствие исполнителям и зрителям направил Губернатор Игорь Руденя.

«Этого ярчайшего события культурной жизни Верхневолжья ежегодно с нетерпением ожидают истинные поклонники музыкального искусства. Мы рады возможности вновь услышать на нашей сцене бессмертные произведения выдающихся композиторов, чья великая музыка напоминает нам о духовных и культурных богатствах нашего народа, о непреходящих ценностях православной веры, бережно хранимой на тверской земле», – отметил Игорь Руденя.

В программу концерта вошли популярные произведения русских и зарубежных композиторов.

В этом году Пасхальный фестиваль расширил свою географию и разнообразил концертные программы. За 22 дня музыканты и маэстро Валерий Гергиев планируют преодолеть не менее 20 тыс. км пути и выступить более чем в 25 городах России.

«Тверская область - изумительный край, Тверь - прекрасный город. Мы обязательно сюда вернёмся! Хочу пожелать всем мира и добра», - обратился к зрителям после концерта в столице Верхневолжья Валерий Гергиев.

Московский Пасхальный фестиваль– крупнейший музыкальный форум России – ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Торжественное открытие фестиваля состоится сегодня, 24 апреля, в Большом зале Московской консерватории.

Фестиваль был организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. В 2003 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.

Пресс-служба Правительства Тверской области