Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 99 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 152 985 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 694 500 человек, за прошедшие сутки – 116 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 920 738, в том числе за последние сутки их проведено 794.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 373 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 719 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 224
Конаковский район 12 140
Ржев 8569
Калининский район 6765
Вышневолоцкий городской округ 6353
Торжок 5397
Кимры 4871
Бежецкий район 4143
Бологовский район 3797
Кашинский городской округ 3600
Осташковский городской округ 3496
Старицкий район 3171
Калязинский район 3145
Нелидовский городской округ 3028
Лихославльский район 2948
Максатихинский район 2409
Западнодвинский муниципальный округ 2291
Торопецкий район 2128
Торжокский район 1905
Весьегонский муниципальный округ 1865
Оленинский муниципальный округ 1806
Зубцовский район 1797
Рамешковский район 1797
Кувшиновский район 1729
Селижаровский муниципальный округ 1471
Андреапольский муниципальный округ 1321
Спировский район 1299
Ржевский район 1251
Краснохолмский муниципальный округ 1204
Кесовогорский район 1114
Сонковский район 1074
Кимрский район 1023
ЗАТО Озёрный 987
Фировский район 991
Пеновский муниципальный округ 960
Бельский район 797
Сандовский муниципальный округ 784
Молоковский район 577
Жарковский район 561
Лесной муниципальный округ 552
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области