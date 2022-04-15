Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 99 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 152 985 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 694 500 человек, за прошедшие сутки – 116 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 920 738, в том числе за последние сутки их проведено 794.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 373 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 719 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 224

Конаковский район 12 140

Ржев 8569

Калининский район 6765

Вышневолоцкий городской округ 6353

Торжок 5397

Кимры 4871

Бежецкий район 4143

Бологовский район 3797

Кашинский городской округ 3600

Осташковский городской округ 3496

Старицкий район 3171

Калязинский район 3145

Нелидовский городской округ 3028

Лихославльский район 2948

Максатихинский район 2409

Западнодвинский муниципальный округ 2291

Торопецкий район 2128

Торжокский район 1905

Весьегонский муниципальный округ 1865

Оленинский муниципальный округ 1806

Зубцовский район 1797

Рамешковский район 1797

Кувшиновский район 1729

Селижаровский муниципальный округ 1471

Андреапольский муниципальный округ 1321

Спировский район 1299

Ржевский район 1251

Краснохолмский муниципальный округ 1204

Кесовогорский район 1114

Сонковский район 1074

Кимрский район 1023

ЗАТО Озёрный 987

Фировский район 991

Пеновский муниципальный округ 960

Бельский район 797

Сандовский муниципальный округ 784

Молоковский район 577

Жарковский район 561

Лесной муниципальный округ 552

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области