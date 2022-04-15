В храмах Тверской области проходят праздничные пасхальные богослужения

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24 апреля православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. В храмах Тверской области собрались тысячи жителей Верхневолжья разных возрастов. Многие пришли на службу вместе с детьми.
Главное праздничное богослужение в Тверской области проходит в Воскресенском кафедральном соборе Твери, которое возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
В поздравлении жителей Тверской области со Светлым Христовым Воскресением Игорь Руденя отметил, что Пасха символизирует спасение и обновление мира, торжество жизни.
«Сегодня вера является духовным стержнем нашего российского народа, источником его сплочённости и неисчерпаемой силы в защите интересов Отечества, преодолении любых испытаний во имя единого, сильного Российского государства», - подчеркнул в поздравлении Губернатор.
Тверская земля богата православными традициями. В Верхневолжье расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. Собор тверских святых насчитывает около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Пресс-служба Правительства Тверской области