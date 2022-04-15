Юных жителей Верхневолжья приглашают на конкурс рисунков по правилам дорожного движения

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в V Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Россияне с рождения за безопасность движения». Конкурс приурочен к Международному дню семьи.

Мероприятие организовано с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, приобщение ребят и их родителей к нормам культурного поведения на дорогах. Работы принимают до 5 мая 2022 года. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Конкурс проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». В проекте ежегодно принимают активное участие юные жители Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области