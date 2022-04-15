Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздником Светлой Пасхи

24 апреля православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. C праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Воскресение Христово символизирует спасение и обновление мира, торжество жизни. Праздник обращает нас к непреходящим духовным ценностям, на основе которых формировалась национальная идентичность нашего народа, росла и крепла Россия. На протяжении многих веков эти духовные ценности и высокие нравственные идеалы помогали нашему народу быть крепким в ратном и мирном труде», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона отметил, что сегодня вера является духовным стержнем российского народа, источником его сплочённости и неисчерпаемой силы в защите интересов Отечества, преодолении любых испытаний.

В ночь с 23 на 24 апреля в храмах Верхневолжья прошли праздничные богослужения.

В Пасхальную неделю пройдут мероприятия, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения.

В Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина до 27 апреля работают книжные выставки «Вера, надежда, любовь: мир православной книги» и «Пасхальный перезвон».

26 апреля в Музейно-выставочном центре им Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества открывается пасхальная выставка «Христово Воскресенье». Она будет работать до 14 мая.

В день Светлой Пасхи Тверской театр юного зрителя представит спектакль по библейским сюжетам «Бык, осёл и звезда».

30 апреля Дом народного творчества совместно с отделом культуры Тверской и Кашинской Епархии проводит V открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна», направленный на сохранение, развитие, популяризацию христианской и традиционной народной культуры Тверской области. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс «Пасхальные песнопения в традиционной культуре».

Пресс-служба Правительства Тверской области