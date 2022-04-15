24 апреля – Светлое Христово Воскресение (Пасха)

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Дорогие жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
Воскресение Христово символизирует спасение и обновление мира, торжество жизни.
Праздник обращает нас к непреходящим духовным ценностям, на основе которых формировалась национальная идентичность нашего народа, росла и крепла Россия.
На протяжении многих веков эти духовные ценности и высокие нравственные идеалы помогали нашему народу быть крепким в ратном и мирном труде.
И сегодня вера является духовным стержнем нашего российского народа, источником его сплочённости и неисчерпаемой силы в защите интересов Отечества, преодолении любых испытаний во имя единого, сильного Российского государства.
Пусть праздник принесёт в каждый дом счастье и благополучие.
Желаю вам радости, здоровья и добра!
Христос Воскресе!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя