Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 99 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 152 914 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 694 446 человек, за прошедшие сутки – 228 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 919 944, в том числе за последние сутки их проведено 2597.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 274 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 717 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 186

Конаковский район 12 131

Ржев 8564

Калининский район 6762

Вышневолоцкий городской округ 6348

Торжок 5397

Кимры 4871

Бежецкий район 4140

Бологовский район 3795

Кашинский городской округ 3599

Осташковский городской округ 3494

Старицкий район 3170

Калязинский район 3143

Нелидовский городской округ 3025

Лихославльский район 2946

Максатихинский район 2408

Западнодвинский муниципальный округ 2289

Торопецкий район 2128

Торжокский район 1904

Весьегонский муниципальный округ 1865

Оленинский муниципальный округ 1804

Зубцовский район 1797

Рамешковский район 1796

Кувшиновский район 1728

Селижаровский муниципальный округ 1468

Андреапольский муниципальный округ 1321

Спировский район 1299

Ржевский район 1250

Краснохолмский муниципальный округ 1204

Кесовогорский район 1113

Сонковский район 1074

Кимрский район 1021

ЗАТО Озёрный 987

Фировский район 988

Пеновский муниципальный округ 960

Бельский район 796

Сандовский муниципальный округ 782

Молоковский район 576

Жарковский район 561

Лесной муниципальный округ 550

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области