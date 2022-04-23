Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 99 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 152 914 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 694 446 человек, за прошедшие сутки – 228 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 919 944, в том числе за последние сутки их проведено 2597.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 274 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 717 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 186
Конаковский район 12 131
Ржев 8564
Калининский район 6762
Вышневолоцкий городской округ 6348
Торжок 5397
Кимры 4871
Бежецкий район 4140
Бологовский район 3795
Кашинский городской округ 3599
Осташковский городской округ 3494
Старицкий район 3170
Калязинский район 3143
Нелидовский городской округ 3025
Лихославльский район 2946
Максатихинский район 2408
Западнодвинский муниципальный округ 2289
Торопецкий район 2128
Торжокский район 1904
Весьегонский муниципальный округ 1865
Оленинский муниципальный округ 1804
Зубцовский район 1797
Рамешковский район 1796
Кувшиновский район 1728
Селижаровский муниципальный округ 1468
Андреапольский муниципальный округ 1321
Спировский район 1299
Ржевский район 1250
Краснохолмский муниципальный округ 1204
Кесовогорский район 1113
Сонковский район 1074
Кимрский район 1021
ЗАТО Озёрный 987
Фировский район 988
Пеновский муниципальный округ 960
Бельский район 796
Сандовский муниципальный округ 782
Молоковский район 576
Жарковский район 561
Лесной муниципальный округ 550
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области