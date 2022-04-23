Осташков вошел в десятку популярных городов для паломнических поездок в майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил популярные у паломников города России для пасхальных путешествий. По этому направлению в ТОП-10 вошел Осташков.

Наряду с городом из Тверской области в числе популярных – Санкт-Петербург, Казань, Москва, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022-ом цифра превысит 2,6 миллиона.

«Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров. По итогам 2021 года в отелях области проживало более 660 тысяч гостей области.

В 2021 году регион вошел в межрегиональный проект «Большое золотое кольцо». Статус национального туристского маршрута присвоен проектам «Государева дорога», «В Тверскую область по велению души». Планируется брендировать маршрут «Верхняя Волга» и другие знаковые направления.

Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на «домашние» отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха.

Пресс-служба Правительства Тверской области