Жителей и гостей Тверской области приглашают стать участниками интересных культурных событий

В Тверской области в течение недели пройдет ряд культурных событий, участниками которых приглашают стать жителей и гостей Верхневолжья.

23 апреля в Тверской академической областной филармонии организован концерт «Игра воды» с участием стипендиатов Губернатора Тверской области, лауреатов международных конкурсов. Молодые дарования Верхневолжья исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

24 апреля Тверской императорский дворец приглашает любителей истории стать слушателями лекции «Тверь золотого века. Прогулка по идеальному городу». Участникам лектория расскажут об истории и судьбе объектов городской среды, сформировавших центр Твери. И предложат совершить воображаемую прогулку по главным улицам города.

Кроме того, в учреждениях культуры региона состоятся мероприятия, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения, которое православный мир отметит 24 апреля.

Для жителей и гостей города в этот день на сцене филармонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XХI Московского Пасхального фестиваля. В программу войдут популярные произведения русских и зарубежных композиторов.

В Тверском театре юного зрителя в 12.00 начнется представление по библейским сюжетам «Бык, осел и звезда», а в 17.00 пройдет спектакль всемирно известной трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».

28 апреля в Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова состоится открытый региональный фольклорный конкурс «Был пост – будет и праздник!», посвященный Пасхе. Будут определены победители в трех номинациях – народный вокал, инструментальное исполнительство и народная пляска.

Кроме того, 1 по 2 мая в архитектурно-этнографическом музее «Василево» пройдет фестиваль средневековой реконструкции «Новоторжский рубеж». Участники проведут бугурты – бои, в которых сразятся рыцари средневековья, пройдут мастер-классы по кузнечному делу, стрельбе из лука, игре на старинных музыкальных инструментах.



Пресс-служба Правительства Тверской области