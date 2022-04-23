В областной галерее расскажут об исторических объектах центра города Твери и покажут уникальные архивные документы

24 апреля областная картинная галерея приглашает всех, кто интересуется историей Твери, на лекцию искусствоведа Вячеслава Савельева «Тверь «золотого века»: прогулка по идеальному городу». Лекция продолжает цикл, посвященный современному осмыслению инициатив Екатерины Великой в рамках проекта «Екатерининская миля».

Участникам лектория расскажут об истории и судьбе объектов городской среды, сформировавших центр Твери. И предложат совершить воображаемую прогулку по главным улицам города, отрешившись от привычного пейзажа.

Лекция будет сопровождаться уникальными визуальными материалами: планами Твери и архитектурными чертежами из музейных и архивных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.

Запись на лекцию ведется по телефону: +7 (4822) 34-62-43.