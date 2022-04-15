«Транспорт Верхневолжья» подвел итоги работы за первый квартал 2022 года

За первые три месяца 2022 года в автобусах «Транспорта Верхневолжья» пассажиры совершили более 24,4 миллиона поездок, из которых около 4 миллионов приходится на льготников и более 444 тысяч – на школьников.

«Новая транспортная модель активно развивается в Верхневолжье. Это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Твери и Калининском районе пассажиры совершили в автобусах порядка 21,4 миллиона поездок, что на 10% больше, чем в первом квартале 2021 года. В Ржеве услугами «Транспорта Верхневолжья» воспользовались 1,6 миллиона пассажиров, в Кимрах – 1,2 миллиона. В Старице автобусы перевезли 48 тысяч пассажиров, в Зубцове – 33 тысячи, в Конаково – 133 тысячи.

В первом квартале 2022 года доля безналичных платежей в Твери в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилась с 83% до 89%. В Кимрах 84% поездок были оплачены безналичными денежными средствами, в Ржеве – 80%, в Старице и Зубцове – около 58%, в Конаково – 58%.

Пассажирам доступно несколько способов безналичной оплаты: транспортная карта «Волга», банковские карты, социальная карта жителя Тверской области, приложение «Волга» и QR-код, размещенный прямо в автобусе.

На всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный проезд. Для учащихся предусмотрен школьный абонемент.

За первый квартал 2022 года «Верхневолжское АТП» приняло на работу 113 водителей. Все сотрудники трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, имеют оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование. На сегодняшний день общая численность сотрудников предприятия составляет 1465 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области