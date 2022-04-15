В Твери реализован выставочно-просветительский проект, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I

22 апреля в Твери прошло выставочно-просветительское мероприятие, посвящённое 350-летие со дня рождения первого российского императора из династии Романовых Петра I. Событие организовано Министерством культуры РФ при поддержке Правительства Тверской области. Приветствие участникам мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот важный интеллектуальный проект позволяет прикоснуться к богатейшему культурному, научному и патриотическому наследию нашего Отечества эпохи великих преобразований XVIII века, подробнее изучить значение петровских реформ для становления и развития Российской империи, проследить связь времен и глубже понять ход исторического процесса в нашей стране, тенденции современности. Уверен, что ваша работа внесёт свой вклад и в исследование выдающегося прошлого тверской земли, в летописи которой петровское время оставило заметный след», – отметил Игорь Руденя.

Участниками праздничных мероприятий стали руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры а также специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки.

«В России примерно 70 Петровских городов, в том числе Тверь, Торжок, Торопец, Вышний Волочек. Конечно, люди, живущие в этих городах, знают, что они причастны к петровской истории. Но этого не достаточно. Важно понять, что такое петровская эпоха, почему в Россия так чтят Петра Первого, что это даст для будущего. Мы обязаны сделать изучение истории популярным и доступным для многих людей», – подчеркнула заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова.

В информационном библиотечном центре Тверского государственного университета открылась передвижная выставка «Петр Великий» Государственного исторического музея.

В экспозицию вошли репрезентативная коллекция памятников петровской эпохи, документальный и предметный ряд, картографические и изобразительные материалы из фондов музея. Кроме того, здесь представлены портреты царя Петра Алексеевича, членов его семьи и сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.

В зале лектория информационно-библиотечного центра состоялось пленарное заседание, где обсуждались вопросы популяризации истории петровской эпохи, воспитания гражданственности и патриотизма, представят проекты петровской тематики и деятельности музеев России по сохранению наследия Петра I.

Пресс-служба Правительства Тверской области