Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Трофимовну Белякову

22 апреля исполнился 101 год жительнице Калининского района, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Трофимовне Беляковой. С этой датой ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваша долгая жизнь – это летопись честного служения своей стране и народу. Вы многое сделали для победы в Великой Отечественной войне, в мирное время добросовестно работали, внесли личный вклад в укрепление благополучия нашей Родины»,– отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Мария Трофимовна родом из деревни Красная горка Рамешковского района. После окончания школы она получила профессию повара.

Во время Великой Отечественной войны Мария Трофимовна трудилась в Калининском тресте столовых №3, а в послевоенные годы работала поваром в профилактории (сейчас это санаторий «Бобачевская роща»).

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пресс-служба Правительства Тверской области