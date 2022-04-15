Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Трофимовну Белякову

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22 апреля исполнился 101 год жительнице Калининского района, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Трофимовне Беляковой. С этой датой ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Ваша долгая жизнь – это летопись честного служения своей стране и народу. Вы многое сделали для победы в Великой Отечественной войне, в мирное время добросовестно работали, внесли личный вклад в укрепление благополучия нашей Родины»,– отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.
Мария Трофимовна родом из деревни Красная горка Рамешковского района. После окончания школы она получила профессию повара.
Во время Великой Отечественной войны Мария Трофимовна трудилась в Калининском тресте столовых №3, а в послевоенные годы работала поваром в профилактории (сейчас это санаторий «Бобачевская роща»).
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Пресс-служба Правительства Тверской области