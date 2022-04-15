В 2022 году в Тверской области завершат ремонт автодороги Дубна – Кимры – Горицы

В 2022 году в Тверской области завершится ремонт автомобильной дороги Дубна – Кимры – Горицы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Трехлетний государственный контракт на ремонт этой автодороги был заключен в 2020 году.

«Важно не просто декларировать отремонтированные километры, вложенные деньги, а обеспечить качество проведения дорожных работ, использование тех материалов, которые заложены в региональные стандарты», – отмечал Губернатор Игорь Руденя при рассмотрении объектов дорожных работ на ближайшие годы.

Общая протяженность автодороги составляет 60,6 км. В 2020 году отремонтировано 20 км, в 2021 году – еще 27,16 км. В этом году в надлежащее состояние будет приведен последний участок протяженностью 13,4 км.

На объекте отфрезеруют старое покрытие, устроят два слоя асфальтобетона: выравнивающий и верхний. Для обеспечения безопасности дорожного движения расчистят полосу отвода, укрепят обочины, установят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком.

Автомобильная дорога Дубна – Кимры – Горицы входит в региональную опорную дорожную сеть. Она соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области