В столице Верхневолжья проходит областной слёт юных экологов и лесоводов

22 апреля в столице Верхневолжья на базе Областной станции юных натуралистов проходит слет юных экологов и лесоводов Тверской области. Мероприятие направлено на развитие исследовательской и природоохранной деятельности школьников, их интереса к биологии и экологии, практического участия в деле сохранения природных экосистем.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, экологическое воспитание детей и молодёжи — одна из важнейших задач в формировании бережного отношения общества к природе.

Мероприятие является региональным этапом Всероссийского конкурсного отбора школьников для участия в Слете юных экологов России и Беларуси «Экология без границ».

В программе областного слёта - конкурс юных экологов и лесоводов «Экологический лабиринт», который включает разделы: ботаника, орнитология, энтомология, гидробиология, лесоведение, почвоведение.

Педагоги примут участие в семинаре, где будут обсуждаться современные подходы, методики и инструменты организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся в системе дополнительного образования.

Также для участников счёта пройдёт лекция «Региональная программа экологического мониторинга «Беркут. Увидеть и сохранить».







Пресс-служба Правительства Тверской области