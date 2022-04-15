Возгорание в здании Научно-исследовательского института ВКО в Твери полностью ликвидировано

22 апреля в 7.33 зафиксирована ликвидация пожара в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери. Работы на объекте продолжались на протяжении всей ночи с 21 на 22 апреля. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома.

Возгорание в здании НИИ ВКО произошло 21 апреля. На месте был создан оперативный штаб по координации действий всех служб. К тушению привлечены подразделения пожарно-спасательных частей, задействовано более 240 человек, свыше 60 единиц техники, вертолет МИ-8 МЧС России.

Пострадавшим в ходе возгорания оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных организациях Твери. 13 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения города. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно. Еще трое человек обратились за медицинской помощью вечером 21 апреля.

Губернатор Игорь Руденя поручил Правительству региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время пожара.

Пресс-служба Правительства Тверской области