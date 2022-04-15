ФОТОГРАФИИ К ДНЮ ПОБЕДЫ

posted by admin on пт, 04/22/2022 - 08:57

До 9 мая остается меньше месяца. Давайте к этой великой дате еще раз вспомним ветеранов Великой Отечественной войны, завоевавших нам победу. Их, к сожалению, в Конаковском районе остаётся всё меньше. Но в каждой семье хранят память о них и фотографии. 
Присылайте фото (лучше сканы, а не сами реликвии) и небольшие рассказы о своих родственниках-ветеранах на электронную почту: konzarya@yandex.ru или приходите к нам в редакцию, предварительно позвонив по телефону  8-904-016-60-12. Мы планируем опубликовать ваши материалы в праздничных номерах, посвященных Дню Победы.

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