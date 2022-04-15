24 апреля – Светлое Христово Воскресение (Пасха)

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Святая Пасха символизирует обновление и спасение мира, торжество жизни, правды и справедливости. Праздник обращает нас к непреходящим ценностям православия, на основе которых формировалась национальная идентичность нашего народа, росла и крепла Россия. Это любовь к ближним и Отчизне, общий труд для её развития, понимание, что судьба Родины и её будущее превыше всего.

На протяжении многих веков эти высокие нравственные идеалы помогали нашему народу быть единым в ратном и мирном труде на благо страны.

И сегодня вера является духовным стержнем нашего народа, источником его сплочённости и неисчерпаемой силы в защите интересов Отечества, преодолении любых испытаний во имя единого, сильного Российского государства. А какими бы ни были трудности, в эти светлые пасхальные дни важно помнить о том, что добро всегда побеждает зло.

Пусть праздник принесёт в каждый дом радость, счастье и благополучие. Желаю вам здоровья, добра и успехов во всём! Христос Воскресе!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие жители Конаковского района и города Конаково!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С чувством сердечной радости поздравляю вас с великим праздником – Пасхой Христовой!

В этот светлый, благословенный день весь православный мир прославляет Начальника жизни и смерти Победителя – Иисуса Христа.

Святая Пасха – это величайшее чудо в истории человечества, Евангельский факт судьбоносного значения. Это искупление греха падшего мира, которое совершил наш Господь, дав нам надежду на вечное спасение.

В святой день Пасхи души наши преисполнены благодарением Творцу, а наша земная жизнь приобретает духовный смысл и радость.

Господь своим подвигом зовет всех нас к нравственному преображению, миру и добру. В эти святые дни желаю вам сил, чтобы хранить мужество, противостоять искушениям и разрушительной розни.

Пусть радость Праздника Праздников, Торжества из Торжеств войдет в каждый дом и принесет мир между всеми народами, ибо, как сказано, свет Христов просвещает всех.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!