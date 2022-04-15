21 апреля – День местного самоуправления

Тверская обл. г. Конаково,
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Уважаемые ветераны и работники
органов местного самоуправления!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник установлен в нашей стране 10 лет назад и объединяет всех, кто трудится для развития своего края и благополучия людей.
Местное самоуправление является самым близким к населению уровнем единой системы публичной власти, на который возложены ответственные задачи. Это реализация в муниципалитетах национальных проектов, благоустройство территорий и ремонт местных дорог, развитие дошкольного образования, культуры и спорта, работа коммунального комплекса.
Сегодня в Российской Федерации формируется единая система публичной власти, неотъемлемой частью которой становятся органы муниципального управления. В Тверской области на протяжении нескольких лет успешно создаются городские и муниципальные округа, обеспечивается рост эффективности работы органов местного самоуправления.
Желаю вам новых успехов и достижений на благо развития муниципальных образований, Тверской области и всей России! Уверен, что профессионализм и любовь к родной земле впредь будут служить надежной основой для осуществления намеченных планов.
Здоровья, счастья и благополучия всем жителям Верхневолжья!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
Уважаемые депутаты, муниципальные служащие,
ветераны муниципальной службы и все работники органов
местного самоуправления Конаковского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления!
Служить народу - это нелегкий труд и большая ответственность! Ведь именно от работы муниципальных служащих и депутатов всех уровней сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.
Нам есть чем гордиться и есть что улучшать. Развитие местного самоуправления требует от всех нас, прежде всего, творческой работы. Мы должны быть активными в поиске эффективных форм взаимодействия с населением, в совершенствовании правовых основ местного самоуправления и сотрудничества с другими ветвями власти.
Каждый день вам удается решать множество разных задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда одна цель - сделать жизнь каждого жителя Конаковского района достойной. Выполнение этой сложной, но почетной миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам.
В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим планам и инициативам всегда сопутствует успех!
С уважением, депутат Законодательного собрания Тверской области
А.В.Слепышев,
глава Конаковского района О.В.Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.