В Тверской области открыли памятник Герою Советского Союза Филиппу Сергеевичу Октябрьскому

21 апреля в Старице у здания администрации района открыли памятник Герою Советского Союза, командующему Черноморским флотом в Великой Отечественной войне Филиппу Сергеевичу Октябрьскому. В торжественной церемонии приняли участие представители органов власти, общественности, юнармейцы, жители города.

«Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Старице имя Филиппа Сергеевича Октябрьского носит одна из городских улиц, а также создан сквер в его честь.

Кроме того, в 2016 году имя адмирала было присвоено Ново-Ямской средней общеобразовательной школе Старицкого района. В учреждении создан музей, посвященный жизни адмирала, где проходят мероприятия ко Дню военно-морского флота, а также ежегодно, ко дню рождения Филиппа Сергеевича Октябрьского, проводятся классные часы. Школьники также взяли шефство над захоронением матери адмирала Прасковьи Васильевны Ивановой, где проводят субботники и благоустраивают территорию.

Филипп Сергеевич Октябрьский родился 23 октября 1899 года в деревне Лукшино Старицкого уезда. Проходил службу на Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах, командовал торпедным катером, группой, дивизионом, отрядом и бригадой торпедных катеров. С февраля 1938 года командовал Амурской военной флотилией, а с марта 1939 года являлся командиром Черноморского флота. В мае 1941 года присвоено звание вице-адмирала.

В Великую Отечественную войну Филипп Сергеевич стал одним из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя. Будучи командующим Черноморским флотом, одновременно командовал Севастопольским Оборонительным Районом.

После войны адмирал Филипп Октябрьский продолжал командовать Черноморским флотом. С 1957 по 1960 год занимал должность начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.

Адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский скончался 8 июля 1969 года. Похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе.

Пресс-служба Правительства Тверской области