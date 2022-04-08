В Тверской области отметят 350-летие со дня рождения Петра I

22 апреля в Твери отметят 350-летие со дня рождения первого российского императора из династии Романовых Петра I. В областной столице пройдет ряд выставочно-просветительских мероприятий, организованных Министерством культуры РФ при поддержке Правительства Тверской области.

В 12.00 в информационном библиотечном центре Тверского государственного университета состоится открытие выставки

«Петр Великий» Государственного исторического музея. Жители Верхневолжья смогут увидеть большую репрезентативную коллекцию памятников петровской эпохи, документальный и предметный ряд, картографические и изобразительные материалы из фондов музея. Кроме того, в экспозиции будут представлены портреты царя Петра Алексеевича, членов его семьи и сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.

В зале лектория информационно-библиотечного центра пройдет пленарное заседание, где обсудят вопросы популяризации истории петровской эпохи, воспитания гражданственности и патриотизма, представят проекты петровской тематики и деятельности музеев России по сохранению наследия Петра I.

Участниками праздничных мероприятий станут руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры а также специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.

Пресс-служба Правительства Тверской области