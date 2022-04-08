На региональных автодорогах в Тверской области стартовала ремонтная кампания

Подрядные организации приступили в Тверской области к ремонту автомобильных дорог регионального значения. В 2022 году работы ведутся, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объем ремонтных работ вырос в 3,5 раза. Необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ», – отметил Губернатор Игорь Руденя при утверждении программы дорожных работ на ближайшие годы.

Всего в Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 км региональных и межмуниципальных трасс.

Так, продолжится ремонт дорог опорной сети: Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и Вышний Волочек – Бежецк – Сонково. Подрядная организация ООО «ДСК» уже приступила к фрезерованию на участке автодороги Торжок – Осташков в Осташковском округе. Ранее по национальному проекту отремонтировали 58 км дороги, в этом году в порядок приведут еще 24 км.

Напомним, в прошлом году в Тверской области начался ремонт дорог второго класса по проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас на этих объектах ведутся подготовительные работы.

В частности, на дорогах Малыгино – Щекотово, Калязин – Чигирево, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено расчищают полосу отвода от деревьев и кустарника. На дороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» – Спасское ведется геодезическая разбивка.

Пресс-служба Правительства Тверской области