Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем местного самоуправления

posted by Максим Малахов on чт, 04/21/2022 - 10:58

 

21 апреля в Российской Федерации отмечается День  местного самоуправления. С праздником ветеранов и работников системы, а также жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На местное самоуправление возложены ответственные задачи. Это реализация в муниципалитетах национальных проектов, благоустройство территорий и ремонт местных дорог, развитие дошкольного образования, культуры и спорта, работа коммунального комплекса, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – Сегодня в Российской Федерации формируется единая система публичной власти, неотъемлемой частью которой становятся органы муниципального управления. В Тверской области на протяжении нескольких лет успешно создаются городские и муниципальные округа, обеспечивается рост эффективности работы органов местного самоуправления».

В регионе ведется работа по повышению эффективности управления территориями – принимаются законы о преобразованиях муниципальных образований путем объединения поселений и создания новых округов. Это позволяет усовершенствовать административно-финансовое управление территориями, обеспечить новый уровень развития хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры муниципальных образований.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области