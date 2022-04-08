Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем местного самоуправления

21 апреля в Российской Федерации отмечается День местного самоуправления. С праздником ветеранов и работников системы, а также жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На местное самоуправление возложены ответственные задачи. Это реализация в муниципалитетах национальных проектов, благоустройство территорий и ремонт местных дорог, развитие дошкольного образования, культуры и спорта, работа коммунального комплекса, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – Сегодня в Российской Федерации формируется единая система публичной власти, неотъемлемой частью которой становятся органы муниципального управления. В Тверской области на протяжении нескольких лет успешно создаются городские и муниципальные округа, обеспечивается рост эффективности работы органов местного самоуправления».

В регионе ведется работа по повышению эффективности управления территориями – принимаются законы о преобразованиях муниципальных образований путем объединения поселений и создания новых округов. Это позволяет усовершенствовать административно-финансовое управление территориями, обеспечить новый уровень развития хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области