В Тверской области проходят мероприятия, посвященные празднованию Пасхи

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В Тверской области проходят мероприятия, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения, который весь православный мир будет отмечать 24 апреля.
В Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина по 27 апреля работают книжные выставки «Вера, надежда, любовь: мир православной книги» и «Пасхальный перезвон».
В день Светлой Пасхи Тверской театр юного зрителя представит спектакль по библейским сюжетам «Бык, осёл и звезда».
26 апреля в Музейно- выставочном центре им Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества (ТОДНТ) открывается пасхальная выставка «Христово Воскресенье». Она будет работать по 14 мая.
30 апреля ТОДНТ совместно с отделом культуры Тверской и Кашинской Епархии проводит V открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна», направленный на сохранение, развитие, популяризации христианской и традиционной народной культуры Тверской области. В празднике примут участие детские фольклорные коллективы из 11 муниципалитетов Верхневолжья. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс «Пасхальные песнопения в традиционной культуре».
Пресс-служба Правительства Тверской области