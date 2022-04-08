СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Уважаемые ветераны и работники органов местного самоуправления!

Уважаемые жители Тверской области!



Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Этот праздник установлен в нашей стране 10 лет назад и объединяет всех, кто трудится для развития своего края и благополучия людей.

Местное самоуправление является самым близким к населению уровнем единой системы публичной власти, на который возложены ответственные задачи. Это реализация в муниципалитетах национальных проектов, благоустройство территорий и ремонт местных дорог, развитие дошкольного образования, культуры и спорта, работа коммунального комплекса.

Сегодня в Российской Федерации формируется единая система публичной власти, неотъемлемой частью которой становятся органы муниципального управления. В Тверской области на протяжении нескольких лет успешно создаются городские и муниципальные округа, обеспечивается рост эффективности работы органов местного самоуправления.

Желаю вам новых успехов и достижений на благо развития муниципальных образований, Тверской области и всей России! Уверен, что профессионализм и любовь к родной земле впредь будут служить надежной основой для осуществления намеченных планов.

Здоровья, счастья и благополучия всем жителям Верхневолжья!



Губернатор

Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы и все работники органов местного самоуправления Конаковского района!



От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления!

Служить народу — это нелегкий труд и большая ответственность! Ведь именно от работы муниципальных служащих и депутатов всех уровней сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

Нам есть чем гордиться и есть что улучшать. Развитие местного самоуправления требует от всех нас, прежде всего, творческой работы. Мы должны быть активными в поиске эффективных форм взаимодействия с населением, в совершенствовании правовых основ местного самоуправления и сотрудничества с другими ветвями власти.

Каждый день вам удается решать множество разных задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда одна цель — сделать жизнь каждого жителя Конаковского района достойной. Выполнение этой сложной, но почетной миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим планам и инициативам всегда сопутствует успех!

С уважением,

депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.