СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тверская обл. г. Конаково,
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Уважаемые ветераны и работники органов местного самоуправления!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник установлен в нашей стране 10 лет назад и объединяет всех, кто трудится для развития своего края и благополучия людей.
Местное самоуправление является самым близким к населению уровнем единой системы публичной власти, на который возложены ответственные задачи. Это реализация в муниципалитетах национальных проектов, благоустройство территорий и ремонт местных дорог, развитие дошкольного образования, культуры и спорта, работа коммунального комплекса.
Сегодня в Российской Федерации формируется единая система публичной власти, неотъемлемой частью которой становятся органы муниципального управления. В Тверской области на протяжении нескольких лет успешно создаются городские и муниципальные округа, обеспечивается рост эффективности работы органов местного самоуправления.
Желаю вам новых успехов и достижений на благо развития муниципальных образований, Тверской области и всей России! Уверен, что профессионализм и любовь к родной земле впредь будут служить надежной основой для осуществления намеченных планов.
Здоровья, счастья и благополучия всем жителям Верхневолжья!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя.