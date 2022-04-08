Предприятия и компании Тверской области могут представить на всероссийский конкурс свои природоохранные практики

Стартовал прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе лучших природоохранных региональных практик «Надёжный партнёр –экология». Участниками могут стать органы исполнительной власти субъектов РФ, федеральные и муниципальные предприятия, компании и предприятия различных правовых форм и форм собственности.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс оказывает содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации национального проекта «Экология» и призван выявлять успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.

Подать заявку на участие можно до 9 сентября текущего года. Затем будет проведено онлайн-голосование за лучшие проекты и выдвинуты экспертные заключения по работам участников. Поведение итогов и награждение победителей пройдет осенью 2022 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить у организаторов по телефону: +7(495)973-55-00 или на официальном сайте https://topecopro.ru.

Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр – Экология» проводится с 2019 года Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ. За три года поступило более 700 заявок от различных предприятий и организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области