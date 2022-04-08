В Зубцове прошли мероприятия в честь пятилетия присвоения звания «Город воинской доблести»

20 апреля исполнилось пять лет со дня присвоения Зубцову почётного звания «Город воинской доблести». В 2017 году инициатива жителей, ветеранов и молодежных организаций Зубцовского района о присвоении городу регионального звания была поддержана Губернатором Игорем Руденей.

«В годы Великой Отечественной войны зубцовский край стал местом ожесточенных боев в ходе Ржевской битвы. Здесь бойцы Красной Армии совершили настоящий подвиг, приблизив долгожданную Победу. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб за Родину, гордиться поколением победителей», - считает глава региона.

Утром 20 апреля в Зубцове состоялась торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Победы. Участие в мероприятии приняли руководство муниципалитета, представители ветеранской организации и юнармейцы.

В этот день во всех школах Зубцовского района прошли уроки мужества, а воспитанники детских садов посетили тематическую экспозицию, созданную поисковиками в комнате боевой славы при Доме детского творчества.

Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками в октябре 1941-го. Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. Город является одним из центров поисковой и патриотической работы Верхневолжья. Уже на протяжении 30 лет здесь ежегодно проходит Вахта памяти, которая объединяет поисковые отряды из разных городов России.

Зубцов стал вторым в Тверской области городом воинской доблести. Первым - Белый. Ему почетное звание было присвоено в феврале 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области