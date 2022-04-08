Тверские журналисты посетили Дом матери и ребенка «Жизнь одна»

В Тверской области реализуется комплекс мероприятий по профилактике употребления наркотических средств. В частности, проводится информационная работа по продвижению ценностей здорового жизни, активными участниками которой являются региональные средства массовой информации.

Так, 20 апреля представители СМИ Верхневолжья посетили Дом матери и ребенка «Жизнь одна», где проживают беременные женщины и женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию или не могут самостоятельно справиться с алкогольной или наркотической зависимостью.

В этом году Дому матери и ребенка «Жизнь одна» исполняется 7 лет. За это время специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более 400 мамам. Сейчас здесь постоянно проживает 25 человек.

Ольга – одна из тех женщин, которые кардинально решили изменить свою жизнь. С 14 лет она употребляла наркотики, которые довели ее до тюрьмы. Ольга пыталась бороться с зависимостью – проходила различные реабилитационные программы и курсы, но не могла заставить себя завершить их.

«Из-за наркотиков у меня отобрали родительские права на первого ребенка. Сейчас дочке уже 18 лет и я стараюсь восстанавливать с ней отношения. У меня есть вторая дочь, ради которой я сейчас нахожусь здесь. Мне почти 40 лет и я устала ходить по кругу, поэтому приняла решение пройти этот путь до конца, чтобы мой ребенок был счастлив», – рассказала Ольга.

Из Курска в Тверь приехала Елена. Родственники заставили ее обратиться за помощью, когда она была на пятом месяце беременности, но не прекращала употреблять наркотические вещества.

«Моя жизнь из-за зависимости пошла крахом. Я понимала, что здесь мне помогут, и мне помогли. Я благодарна тем людям, которые здесь работают – если бы не они, то, с большой вероятностью, я бы лишилась своего ребенка или бы вообще его не родила. Тогда от меня отвернулись почти все родственники, в меня никто не верил, потому что редко можно изменить человека, которые не первый год сидит на тяжелых наркотиках», – отметила Елена.

Основные позитивные изменения происходят в результате того, что сами мамы оказывают поддержку друг другу и являются главными вдохновителями для дальнейшей борьбы. По завершению курса Елена осталась в Доме матери и ребенка «Жизнь одна» в качестве волонтера и делится своим опытом с теми, кто только встал на тяжелый путь борьбы с зависимостью.

В приюте реализуется программа для матерей, которая включает в себя специальный распорядок дня и семинары, тренинги и различные практики, направленные на восстановление личности.

«Мы изучаем программу 10 шагов, в которую входят 50 тем об отношении к себе, обществу, жизни, семье, своей самооценке. Мы тесно сотрудничаем с Центром социального обслуживания населения Твери, к нам регулярно приезжает психолог. Важным аспектом восстановления является то, что мы остаемся здесь 24 часа 7 дней в неделю. Это позволяет нам увидеть настоящую проблему женщин, понять, что именно толкает их к ведению деструктивного образа жизни», – отметила руководитель центра «Жизнь одна» Анна Орлеанская.

Занятия проходят и с детьми – это развивающие игры, развлекательные мероприятия, разработанные специалистом-психологом. В Доме соблюдены все необходимые условия для комфортного проживания, роста и развития детей.