В Тверской области проходит просветительский форум «Новые горизонты» Российского общества «Знание»

20 апреля в Твери на площадке ДК «Химволокно» проходит просветительский форум «Новые горизонты», организованный Российским обществом «Знание» в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) – «Лига будущего». Участники форума смогут узнать мнение авторитетных экспертов по самым актуальным темам.

Ведущие эксперты Российского общества «Знание» проводят лекции, посвященные новым возможностям для профессиональной и личностной реализации молодежи в нашей стране, развитию личного бренда, участию в волонтерских проектах, основам финансовой грамотности и другим темам.

Поддержка, развитие потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив – одни из приоритетных направлений для тверского региона.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Спикерами форума «Новые горизонты» стали член Научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Андрей Худолеев, бизнес-тренер, преподаватель Центра по развитию и обучению социальных работников Жанна Бакулина, эксперт в брендинге для предпринимателей Елена Мельник, заведующий Сектором экономики науки и инноваций Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Заур Мамедьяров, начальник службы «Виртуальный Русский музей» Мария Гладких.

«Сейчас – время возможностей. Каждый студент, выпускник, молодой специалист способен занять любую свободную нишу на рынке. Главное – помнить правило двух «И»: инновация и импортозамещение», – отметила предприниматель, эксперт в брендинге для предпринимателей, CEO & фаундер брендингового агентства Elena Melnik, эксперт Российского общества «Знание» Елена Мельник.

Просветительские форумы «Новые горизонты» Российского общества «Знание» пройдут в 16 городах в рамках проекта Росмолодежи «Лига будущего».

Главная задача этого масштабного всероссийского марафона сбора идей – дать возможность молодёжи стать соавторами перемен, внеся новые инициативы в развитие страны. Участниками проекта являются представители молодого поколения в возрасте от 14 до 35 лет.

С конца марта в регионах проходят креативные встречи, участниками которых стали уже более 14 000 человек. А на сайт лигабудущего.рф пришло свыше 3000 идей и предложений. Планируется, что в День молодёжи финалом проекта станет Общероссийский марафон, где молодые люди презентуют свои лучшие инициативы всей стране. Топ-100 идей, получивших высокую экспертную оценку и народную поддержку по итогам голосования, будут реализованы.

Пресс-служба Правительства Тверской области