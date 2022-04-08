На рынке труда Тверской области наиболее востребованы инженеры, врачи и рабочие

С января по март 2022 года службой занятости Тверской области трудоустроено более 1,3 тысячи жителей региона. Временно на общественные работы направлено 64 человека. Собственное дело за этот период зарегистрировали 6 бывших безработных, а 468 человек приступили к профобучению.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, рабочими местами необходимо обеспечивать, прежде всего, коренное население области.

«Мы должны дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить вклад в развитие экономики Верхневолжья», – считает Губернатор.

Сейчас на территории Верхневолжья открыто порядка 15,1 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы специалисты, занятые на производстве: инженеры, слесари, электрики, токари, механики и другие. Всего заявлено 6 тыс. таких вакансий.

1,9 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал, а также воспитатели и учителя.

Кроме того, в Тверской области востребованными продолжают оставаться продавцы, парикмахеры, повара, официанты, водители, машинисты железнодорожно-строительных машин, бетонщики, маляры и штукатуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области