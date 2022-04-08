Летом этого года компания «Полигран» откроет в Твери новый производственный цех

Компания «Полигран», крупный российский производитель пластифицированных и непластифицированных ПВХ-композиций, реализует в Твери инвестиционный проект по строительству нового производственного цеха. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август текущего года. Объём инвестиций в проект составит порядка 450 млн рублей, будут созданы новые рабочие места.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что ключевым направлением для региона является реализация проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.

В Тверской области сформирован реестр сопровождения инвестиционных проектов, который ведёт Министерство экономического развития Тверской области. На сегодняшний день в него включено 70 проектов в разных отраслях экономики, которые будут реализованы до 2035 года. Общий заявленный объём инвестиций – более 200 млрд рублей, будет создано свыше 31,7 тыс. рабочих мест.

АО «Полигран» - это современное автоматизированное производство различных ПВХ-композиций. Объемы выпуска – порядка 50 тыс. тонн сырья, используемого в производстве продукции для медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспортного машиностроения, дорожного строительства и других отраслей. Сейчас на предприятии уже трудится более 180 человек. С открытием нового цеха будет создано ещё 100 рабочих мест.

Расширение производственных мощностей позволит начать производство вспененного ПВХ листа, стретч пленки, пластиковых систем водоотвода, новых типоразмеров щелевых полов, поилок, кормушек для агропромышленного комплекса, а также продукцию для приусадебного хозяйства - жесткие и мягкие бордюрные ограждения, напольные уличные покрытия, садовый инвентарь, кашпо для цветов.

«Время не самое простое, но мы развиваемся, строим новое помещение для того, чтобы разместить оборудование для производства профильно погонажных и литьевых изделий. Надеемся воспользоваться тем, что иностранные компании уходят с российского рынка и, таким образом, их заместить», - отметил первый заместитель генерального директора АО «Полигран» Павел Гребешев.

В настоящее время возведено здание будущего цеха площадью 5 000 м2 на 10 экструзионных линий и 12 термопластавтоматов, осуществлена заливка полов, проведены наружные и внутренние инженерные сети. Осуществляются работы по монтажу систем отопления и вентиляции цеха, производится огнезащита металлоконструкций.

Пресс-служба Правительства Тверской области