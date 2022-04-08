Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Твери в рамках традиционного Московского Пасхального фестиваля

24 апреля в Тверском академическом театре драмы в рамках XХI Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. В программе концерта прозвучат популярные произведения русских и зарубежных композиторов.

«Великая музыка напоминает нам о духовных и культурных богатствах нашего народа, о вечных ценностях православной веры, хранимой на тверской земле уже более тысячи лет. Мы благодарны за такой замечательный подарок нашему региону, за возможность прикоснуться к музыке, которая делает мир лучше и дарит радость», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году Пасхальный фестиваль расширил свою географию и разнообразил концертные программы. За 22 дня музыканты и маэстро Валерий Гергиев планируют преодолеть не менее 20 000 километров пути и выступить более чем в 25 городах России.

Московский Пасхальный фестиваль – крупнейший музыкальный форум России – ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Он организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. В 2003 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.

Уже несколько лет в Твери проходят концерты ансамбля Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в рамках регионального тура Московского Пасхального фестиваля.

Верхневолжье постоянно встречает знаменитых российских деятелей культуры. На открытых площадках в Твери выступали Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, Народный артист России Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Ежегодно известные артисты приезжают в столицу Верхневолжья на концерты в честь нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области