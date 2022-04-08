В Тверском колледже сервиса и туризма пройдёт День открытых дверей

21 апреля в Тверском колледже сервиса и туризма пройдет День открытых дверей. Особенностью этого года станут интерактивные экскурсии в профессиональные «лаборатории», которые для абитуриентов проведут сами студенты колледжа.

На сайте колледжа организована электронная регистрация, посетить колледж можно во временных слотах: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.

Колледж является подведомственным образовательным учреждением Министерства туризма Тверской области, что позволяет студентам напрямую взаимодействовать с индустрией сервиса и гостеприимства уже на этапе обучения.

«Наша задача – обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки по специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Важным шагом в этой работе должно стать развитие частно-государственного партнерства, когда в жизни учебных учреждений будут участвовать и сами работодатели, предприятия Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Все студенты проходят практику непосредственно в отелях, ресторанах, туристических компаниях Тверской области, и в результате в колледже сохраняется один из самых высоких процентов трудоустройства выпускников по специальности. Потенциальные работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников колледжа и отдают им приоритетное право на трудоустройство.

В текущих условиях туристическая отрасль является одним из перспективных направлений обучения. Тверской колледж готовит студентов по новым стандартам, ориентированным на высокий спрос в сфере туризма и гостиничного дела. Основные учебные направления колледжа: «Туризм», «Гостиничное дело», «Реклама», «Поварское и кондитерское дело», по которым предусмотрено 135 бюджетных мест и 75 внебюджетных. Средний проходной балл колледжа составляет 4,3 балла, а конкурс может составлять 4 абитуриента на место.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022-ом цифра превысит 2,6 миллиона.

Для развития туристического направления в регионе приняты дополнительные меры поддержки индустрии.

Введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых маршрутов и объектов турпоказа, развитие местной кухни, приобретение автобусов и многие другие.

Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров. По итогам 2021 года в отелях области проживало более 660 тысяч гостей области.

Пресс-служба Правительства Тверской области