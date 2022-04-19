ПОМОЖЕМ ОЧИСТИТЬ УКРАИНУ ОТ НАЦИСТОВ

posted by Максим Малахов on вт, 04/19/2022 - 15:01



Вот такие строки написала жительница поселка Козлово Конаковского района Екатерина Андреева, ранее много лет проработавшая учителем русского языка и литературы в местной школе.


Украина, родная!
Плачешь ты и горишь:
Шлют оружие нацистам
Вашингтон и Париж.

Враг жестокий, коварный
Никого не щадит,
Ваши мирные земли
Беспощадно бомбит.

Как же так получилось,
Что фашизм возродился?
А ведь вашим народом
Очень Гоголь гордился.

Воспевал запорожцев,
Запорожскую Сечь.
Жаль, в зародыше злыдней
Не смогли вы пресечь.

Вся Россия, родные,
К вам на помощь идет
И фашистскую нечисть
Уничтожит, сметет.

Наши воины славные,
В бой вступая святой,
Вам несут мир и счастье,
Радость, волю, покой!
 

 
Екатерина Андреева.