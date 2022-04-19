ПОМОЖЕМ ОЧИСТИТЬ УКРАИНУ ОТ НАЦИСТОВ

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Вот такие строки написала жительница поселка Козлово Конаковского района Екатерина Андреева, ранее много лет проработавшая учителем русского языка и литературы в местной школе.
Украина, родная!
Плачешь ты и горишь:
Шлют оружие нацистам
Вашингтон и Париж.
Враг жестокий, коварный
Никого не щадит,
Ваши мирные земли
Беспощадно бомбит.
Как же так получилось,
Что фашизм возродился?
А ведь вашим народом
Очень Гоголь гордился.
Воспевал запорожцев,
Запорожскую Сечь.
Жаль, в зародыше злыдней
Не смогли вы пресечь.
Вся Россия, родные,
К вам на помощь идет
И фашистскую нечисть
Уничтожит, сметет.
Наши воины славные,
В бой вступая святой,
Вам несут мир и счастье,
Радость, волю, покой!