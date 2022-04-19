ПОМОЖЕМ ОЧИСТИТЬ УКРАИНУ ОТ НАЦИСТОВ





Вот такие строки написала жительница поселка Козлово Конаковского района Екатерина Андреева, ранее много лет проработавшая учителем русского языка и литературы в местной школе.





Украина, родная!

Плачешь ты и горишь:

Шлют оружие нацистам

Вашингтон и Париж.



Враг жестокий, коварный

Никого не щадит,

Ваши мирные земли

Беспощадно бомбит.



Как же так получилось,

Что фашизм возродился?

А ведь вашим народом

Очень Гоголь гордился.



Воспевал запорожцев,

Запорожскую Сечь.

Жаль, в зародыше злыдней

Не смогли вы пресечь.



Вся Россия, родные,

К вам на помощь идет

И фашистскую нечисть

Уничтожит, сметет.



Наши воины славные,

В бой вступая святой,

Вам несут мир и счастье,

Радость, волю, покой!



Екатерина Андреева.