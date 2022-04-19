Школьники и студенты Верхневолжья принимают участие в событиях Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами

19 апреля – День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Дата отмечается ежегодно с 2021 года. В Тверской области День единых действий проходит в 450 общеобразовательных и 44 профессиональных образовательных организациях региона.

В этот день во всех образовательных организациях страны организовано специально созданное командой педагогов, историков и психологов мероприятие – «Реконструкция исторических фактов «Без срока давности». Это формат исторического погружения, когда участники ставят себя на место исторических персонажей и пробуют совершить непростой выбор. Все ситуации основаны на реальных событиях. К примеру, они переносят ребят в деревню Хацунь Брянской области, блокадный Ленинград.

Новый формат предполагает интеграцию в образовательный процесс мультимедийной платформы, дающей представление о трагической судьбе оккупированных советских территорий, население которых подверглось геноциду со стороны фашистов и их пособников.

18 апреля 2022 года в историческом парке «Россия – моя история» в Твери для студентов колледжей проведен интеллектуальный квиз «Нельзя забыть». В квизе приняли участие студенты Тверского химико-технологического колледжа и Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.

Студенты, преподаватели, лекторы говорили о страшных фактах геноцида против советского народа фашистами и их пособниками, об истоках нацизма, напомнили статистику жертв Великой Отечественной войны.

Одним из мероприятий федерального уровня стал запуск онлайн-платформы «заботаоветеранах.рф», которая соберет уникальный электронный архив видео-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе узников концлагерей.

Присоединиться к Дню единых действий может каждый, разместив в социальных сетях публикацию о своем отношении к геноциду с хештегами #безсрокадавности, #19апреля.

Организаторы Дня единых действий – Агентство социальных технологий и коммуникаций совместно с Поисковым движением России, движением «Волонтеры победы», Российским движением школьников, Юнармией.

Ключевыми партнерами выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Общественная палата РФ при поддержке Фонда президентских грантов.



Пресс-служба Правительства Тверской области